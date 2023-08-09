Стало известно, сколько россияне экономят на аренде жилья во время отпуска

Похороны Ирины Мирошниченко Тесты Лада Дэнс пострадала в ДТП Игры Сонник

Топ новостей недели

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным "Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам"Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам "Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы"Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы Выселить нельзя оставить: пенсионерка лишилась права жить в квартире после трагедииВыселить нельзя оставить: пенсионерка лишилась права жить в квартире после трагедии

Лента новостей

Среда 9 августа

04:30Стало известно, сколько россияне экономят на аренде жилья во время отпуска 02:16Почему дети врут? Отвечает эксперт 00:04От тошноты до летального исхода: что опасного в неприятном запахе? 23:50"Мисс Вселенная" Оксана Федорова показала соблазнительные ноги на яхте 23:04"Больше не повторится": SHAMAN поставил точку концертом для земляков 21:16Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой 20:04Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова 18:48"Родственники могут только плакать и кричать": после операции Лады Дэнс врач вынес вердикт 17:27"Валерьяночки даю": Куклачев отмечает с кошками большой праздник 15:54"Платят хорошо": почему Татьяна Навка такая богатая 15:36Режиссер Ковтунец раскрыл идею фестиваля "В кругу семьи" 14:29Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот 13:45Во сколько обойдутся услуги клининга в Москве 13:37"Миссис Россия – 2023" рассказала о четырех высших образованиях и комплексах 13:07В Екатеринбурге юноша зарезал свою девушку и пытался расчленить ее в ванной 12:57Убегал от полиции: в Москве голый мужчина с ножом выпал с 26-го этажа 12:50Во Владимирской области загорелось производство акриловых ванн 12:47Анорексия? У Пугачевой заподозрили истощение 10:46В Якутии при посадке самолет повредил шасси 09:40На Россию идут тропические ливни 08:02Отдых в загородных коттеджах на Урале снискал огромную популярность 06:03Щи да каша – пища наша: чем хороша овсянка на завтрак 04:05Трудовая миграция стала невыгодной: в России ждут повышения цен 02:04На 10 девчонок по статистике 9 ребят? В стране изменилось соотношение мужчин и женщин 00:01Почему мухи больно кусаются в августе: ответ на видео 22:17В долгах, как в шелках: налоговая заблокировала счета онкобольной Заворотнюк 19:51"Врачи запретили разговаривать": подробности состояния разбившейся в ДТП Лады Дэнс 19:04Труп пролежал год: в Москве нашли тело известного режиссера 16:52"Сегодня день траура": возлюбленная Виторгана сообщила о смерти 16:07Светлана Крючкова об актерской профессии: Мы такие же люди 15:22Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню 15:00"Раздражает": дочь Успенской выставила условия будущему мужу 14:36Одинокую Ирину Мирошниченко похоронили в дорогущем гробу 14:16Убитая горем Зудина отправила послание Табакову у гроба Мирошниченко 12:59Гроб с телом Мирошниченко усыпали цветами: галдящая толпа ринулась на отпевание 10:26Елена Ханга дала оригинальный рецепт супа: вкусно и полезно 09:18Юрий Антонов выбрал самую красивую женщину России в браке 06:33Тест: отгадайте советский фильм по кадру с арбузом 04:24Оставили что-то в поезде? Как вернуть забытые вещи 02:16В Новом Уренгое выбежавшего к людям медвежонка засняли на видео 23:59Арбузы или дыни: что полезнее? 22:12"Намучилась": политик Тюльпанов поддержал Успенскую в конфликте с пластическим хирургом 20:04Что посмотреть в августе: ТОП-3 детективных сериалов 18:59"Я счастлива": Дарья Мороз показала главного мужчину 18:14Дочь Маликова застали с бокалом в центре Москвы 16:54"Готовим сюрприз": Долина в дерзком мини крепко прижалась к парню у всех на виду 15:58"Сильнейший удар": изувеченная Лада Дэнс оставляет сцену 15:06"Я позор нашей семьи!": Боярская обнародовала свои детские мысли 14:12"Забыть нельзя": прикованная к коляске Тарасова помянула мертвого 13:09"Он нуждается в обследовании": всплыла правда об исчезнувшем Петросяне
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Стало известно, сколько россияне экономят на аренде жилья во время отпуска

Стало известно, сколько россияне экономят на аренде жилья во время отпуска
98

Сервис "Зарплата.ру" подсчитал, на чем экономят россияне во время отпуска.

Всего в исследовании поучаствовали 2450 работающих россиян в возрасте от 25 до 55 лет. Примерно 60% участников опроса пытаются сэкономить на летнем отдыхе.

Одной из категорий, на которую наши соотечественники предпочитают урезать статью расходов, оказалась аренда жилья. На том, где жить во время отдыха, в этом году экономят 23% россиян.

Помимо этого, 21% отказываются от шоппинга, а 15% не покупают сувениры и подарки во время отпуска. Также 14% опрошенных стараются купить билеты подешевле, а 9% отказываются от развлечений. Всего 5% опрошенных готовы отказаться от экскурсий и 3% пытаются экономить на питании. Еще 3% вынуждены экономить в отпуске на всем.

"Радио 1" сообщает, что около 20% опрошенных могут отдохнуть на 30-50 тысяч рублей, 17% – на 50-70 тысяч, по 13% – готовы позволить себе отпуск за 90-110 тысяч, а 12% – 70-90 тысяч. Потратить на отдых более 150 тысяч рублей могут себе позволить лишь 9% опрошенных.

9 августа 2023, 04:30
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
РИА "Новости"✓ Надежный источник

По теме

Отдых в загородных коттеджах на Урале снискал огромную популярность

Во сколько обойдутся услуги клининга в Москве

Во сколько обойдутся услуги клининга в Москве
Жители столицы могут заказать как простую, так и генеральную уборку квартиры. Москва – современный многомиллионный мегаполис, у жителей которого зачастую не хватает времени на домашние заботы.

Отдых в загородных коттеджах на Урале снискал огромную популярность

Отдых в загородных коттеджах на Урале снискал огромную популярность
Лето подходит к концу, но россияне вовсю исследуют природные территории. Чтобы вдоволь насладиться теплыми денками, арендовать недвижимость вдали от шумных дорог – отличное решение. В Челябинской области в июле значительно подскочил спрос на загородные коттеджи.

Собянин: В восьми районах на севере Москвы началось переселение по программе реновации

Собянин: В восьми районах на севере Москвы началось переселение по программе реновации
Переселенцы получили квартиры в 33 новостройках. Переселение по программе реновации стартовало в восьми районах Северного административного округа (САО) Москвы.

Внебрачный сын Жириновского судится за его наследство

Внебрачный сын Жириновского судится за его наследство
Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года. В минувшую среду, 2 августа, Никулинский суд города Москвы зарегистрировал довольно любопытное исковое заявление.

"Месяц вместе живем": Моргенштерн* съехался в Дубае с новой девушкой

"Месяц вместе живем": Моргенштерн* съехался в Дубае с новой девушкой
Исполнитель хитов "Я съел деда", "Новый мерин" и "Пососи" представил новую пассию. Алишер Моргенштерн* светится от счастья. А ведь еще год назад все было иначе.

Выселить нельзя оставить: пенсионерка лишилась права жить в квартире после трагедии

Выселить нельзя оставить: пенсионерка лишилась права жить в квартире после трагедии
Старушку настигли большие неприятности в тяжелый момент жизни. Удастся ли ей добиться справедливости? 74-летняя одинокая женщина из ХМАО оказалась под угрозой выселения.

Выбор читателей

07/08ПндРоссия – Африке: потенциал развития континента 07/08Пнд"Сегодня день траура": возлюбленная Виторгана сообщила о смерти 07/08ПндЛужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню 07/08Пнд"Врачи запретили разговаривать": подробности состояния разбившейся в ДТП Лады Дэнс 07/08ПндЮрий Антонов выбрал самую красивую женщину России в браке 07/08ПндТруп пролежал год: в Москве нашли тело известного режиссера