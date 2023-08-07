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Собянин: В восьми районах на севере Москвы началось переселение по программе реновации

Собянин: В восьми районах на севере Москвы началось переселение по программе реновации
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Переселенцы получили квартиры в 33 новостройках.

Переселение по программе реновации стартовало в восьми районах Северного административного округа (САО) Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, квартиры в 33 новостройках получили жители 61 ветхого дома. Большинство семей отпраздновало новоселье, остальные находятся в процессе переезда.

"В каждом доме предусмотрены помещения под магазины, аптеки, парикмахерские и кафе — все необходимое в шаговой доступности", – отметил градоначальник.

Мэр уточнил, что в САО в процессе строительства и проектирования находится 57 домов. Жилье в новостройках получат 109 тысяч москвичей.

Так, в районе Коптево подобрано восемь площадок для возведения новостроек. Четыре дома строится, возведение еще одного начнется в ближайшее время.

В Дмитровском районе квартиры в новостройках получили жители 11 ветхих домов. Идет подготовка трех площадок для строительства.

Мэр Москвы ранее рассказал о результатах программы реновации за шесть лет. По его словам, новоселье справили более 103 тысяч человек. В эксплуатацию ввели 260 новостроек, подобраны площадки для строительства более 11 миллионов квадратных метров жилья.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов. Переселенцам передают квартиры с полной отделкой класса комфорт.

7 августа 2023, 11:21
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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