Собянин рассказал о результатах программы реновации за шесть лет

Новоселье справили более 103 тысяч человек.



После принятия закона о реновации ветхого жилья город вместе с жителями приступил к разработке концепции программы. О ее итогах за шесть лет мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, за эти годы пройден самый сложный этап реновации. Сформирована градостроительная документация, подобраны территории для строительства более 11 миллионов квадратных метров жилья, утвержден перечень ветхих домов под снос, определены сроки переселения.

Собянин уточнил, что в новые квартиры переехали более 103 тысяч человек. За шесть лет в эксплуатацию ввели 260 новостроек

"Они действительно качественные, одни из самых красивых, современных и лучших в своих районах", – подчеркнул мэр.

Он отметил, что сейчас в процессе работы находится 231 дом. Новые здания построят на месте снесенных. Квартиры получат 150 тысяч москвичей.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов – это более 350 тысяч квартир.

Переселенцам передают жилье с полной отделкой класса комфорт. Они переезжают в пределах своего района и сохраняют привычный образ жизни.

Программа реновации пройдет в несколько этапов и завершится в 2032 году. Новое жилье получат около миллиона человек.