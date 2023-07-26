На станциях начали обновлять навигацию к запуску МЦД-3 и МЦД-4

Третий и четвертый диаметры планируется запустить осенью этого года.



Департамент транспорта Москвы вместе с РЖД и Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) начал обновлять навигацию к запуску третьего и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Сейчас специалисты меняют указатели на первом и втором диаметрах. На станциях устанавливают новые табло с расписанием, размещают таблички с номерами выходов со станций, названиями прилегающих улиц местных достопримечательностей. В поездах обновляют схемы с указанием новых пересадок.

На железнодорожных станциях обновят почти восемь тысяч указателей, уточнил заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта Максим Ликсутов. Пассажиры смогут еще до запуска МЦД-3 и МЦД-4 привыкнуть к новым маршрутам и пересадкам, отметил он.

"Задача, которую нам поставил Мэр Москвы Сергей Собянин, — полностью интегрировать новые линии наземного метро в систему городского транспорта. Поэтому мы меняем всю навигацию на будущих станциях D3 и D4, а также обновляем ее и на существующих диаметрах", – подчеркнул Ликсутов.

Обновлять навигацию также начали в метро и на станциях Московского центрального кольца (МЦК). В подземке указатели поменяли на станциях "Комсомольская", "Кутузовская", "Выхино", "Рязанский проспект". На МЦК дополненные схемы появились на Угрешской, Окружной, Соколиной Горе, Коптеве, Измайлове, Бульваре Рокоссовского, Локомотиве и других станциях.

Для поездов метро, МЦК и МЦД записано 444 аудиофайла с объявлениями о станциях и пересадках. Для удобства пассажиров до открытия третьего и четвертого диаметров новые элементы заклеили полупрозрачной лентой.

Длина МЦД-3 составит 85 километров. Линия соединит Зеленоградский административный округ Москвы и областной город Раменское. На диаметре будет 41 станция.

МЦД-4 в составе 37 станций протянется на 86 километров. Диаметр пройдет через центр Москвы и соединит железнодорожные вокзалы. Конечными точками маршрута будут Железнодорожная (городской округ Балашиха) и Апрелевка. Пассажиры обоих диаметров сэкономят в поездках до 75%.