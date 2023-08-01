Собянин: Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро откроется осенью

Завершается отделка станции "Лианозово".



Станция расположена в районе Дмитровского шоссе рядом с МКАД. С "Лианозово" можно будет пересесть на первый Московский центральный диаметр (МЦД-1) и наземный транспорт, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, новый участок Люблинско-Дмитровской линии откроется осенью. В его состав входят станции "Лианозово", "Яхромская" и "Физтех".

Участок улучшит транспортное обслуживание севера Москвы и подмосковного города Долгопрудный. Рядом с будущими станциями живет более 500 тысяч человек, уточнил Собянин.

Ранее мэр сообщил о скором открытии нового участка Солнцевской линии метро. Строительство станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" завершится в ближайшие месяцы.

В июне Собянин утвердил проект планировки участка Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой". Местные жители будут экономить в поездках до 30 минут.