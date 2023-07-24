Собянин: 17 социальных объектов построили в пяти округах Москвы за полгода

Прилегающие территории благоустраиваются.



За первые шесть месяцев 2023 года социальные объекты построили на западе, юго-западе, востоке, юго-востоке и юге столицы. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Построено 17 социальных объектов. В районах Солнцево и Очаково-Матвеевский возвели два детских сада, в Северном Бутове появился спорткомплекс "Качаловский".

В Новогирееве построили крытые поля для мини-футбола. Завершено возведение физкультурно-оздоровительного комплекса.

В Богородском готовят к открытию взрослую поликлинику. В скором времени в районе появится пожарное депо.

До конца 2023 года завершится строительство школы в 17-м квартале Некрасовки. Еще одна появится в 2024 году на 6-й Радиальной улице в районе Бирюлево Восточное.

"Ко всем проектам подходим комплексно — при строительстве благоустраиваем и озеленяем прилегающие территории", – подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы ранее сообщил о завершении строительства детского сада на Левобережной улице в Ховрине. На Зеленоградской улице по новому столичному стандарту заработала детская поликлиника.