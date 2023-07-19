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Ирина Опимах из ГК "КОРТРОС" рассказала о создании сильного бренда

Ирина Опимах из ГК "КОРТРОС" рассказала о создании сильного бренда
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В рамках круглого стола портала "Все о стройке" эксперты рынка недвижимости поделились своим опытом в управлении маркетингом и продажами девелоперов. Директор управления пресс-атташе ГК "КОРТРОС" Ирина Опимах рассказала о создании и роли сильного бренда, а также о психологических особенностях работы с целевой аудиторией.

Опимах указала на важность покупки недвижимости в жизни человека. По ее словам, на застройщике лежит высокая ответственность за брендогеничность.

"Восприятие образа компании, ее репутации – это всегда набор впечатлений. Построив образ в начале пути, начинается самое сложное – перцептивная сторона общения, это многосторонний психологический процесс, процесс восприятия", – подчеркнула она.

Опимах назвала информационную открытость ключевым моментом в поддержании образа надежной компании.

ГК "КОРТРОС" входит в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes и включена в перечень системообразующих организаций российской экономики. Проектные офисы компании расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми.

19 июля 2023, 10:00
Ирина Опимах. Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС"

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