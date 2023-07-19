Ирина Опимах из ГК "КОРТРОС" рассказала о создании сильного бренда

Опимах указала на важность покупки недвижимости в жизни человека. По ее словам, на застройщике лежит высокая ответственность за брендогеничность.
"Восприятие образа компании, ее репутации – это всегда набор впечатлений. Построив образ в начале пути, начинается самое сложное – перцептивная сторона общения, это многосторонний психологический процесс, процесс восприятия", – подчеркнула она.
Опимах назвала информационную открытость ключевым моментом в поддержании образа надежной компании.
ГК "КОРТРОС" входит в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes и включена в перечень системообразующих организаций российской экономики. Проектные офисы компании расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми.