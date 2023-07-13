Жилья в аренду в Москве стало на 31% меньше

Из-за ажиотажа в сегменте эконом-класса.



За последний год предложение столичных квартир в аренду в массовом сегменте сократилось на 31%. С начала текущего года экспозиция уменьшилась на 20%. Столь существенная отрицательная динамика связана с повышенным спросом на квартиры эконом-класса, с самой низкой ставкой на рынке.



В сегменте квартир класса "эконом" со ставкой ниже 25 тыс. рублей в месяц спрос превышает предложение в два раза. На долю таких лотов приходится лишь 2,3% от всего арендного жилья.

Несмотря на то, что многие арендаторы ищут максимально доступные квартиры, они не готовы переключаться на аренду комнат. С начала года комнат в аренду стало на 80% больше, а доля предложения удвоилась и достигла 10,5%.

В комфорт-классе со ставками выше 26 тыс. рублей предложений все еще много. В среднем, на потенциального арендатора приходится по три варианта. Поэтому покупатели активно торгуются, требуя скидок от 10%. Однако реальные сделки совершаются с дисконтом в 5-10%.