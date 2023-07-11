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Собянин: МЦД-4 откроется уже этой осенью

Собянин: МЦД-4 откроется уже этой осенью
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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск МЦД-4 в ближайшие месяцы.

Четвертый маршрут Московских центральных диаметров откроется уже этой осенью. Об этом Собянин сообщил на встрече с жителями Троицкого и Новомосковского административных округов. Видео опубликовано в блоге градоначальника.

Мэр отметил, что над проектом наземного метро работали с 2015 года. Для подготовки МЦД-4 к открытию проложены два новых пути.

Собянин обратил внимание, что четвертый диаметр охватывает семь железнодорожных вокзалов Москвы. Строители соединили разрозненные направления, возвели мосты, эстакады и транспортные узлы.

"Все работы в основном завершены. Надеюсь, что осенью этого года наземное метро запустится", – сказал градоначальник.

Мэр отметил, что тарифы МЦД сопоставимы с метрополитеном. Жители смогут экономить на поездках и бесплатно пересаживаться на линии подземки, подчеркнул мэр.

Также идет подготовка к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Собянин ранее рассказал о работах на Казанском направлении.

11 июля 2023, 11:37
Фото: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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