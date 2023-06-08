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Четверг 8 июня

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Риелтор предсказал падение цен на недвижимость в России

Риелтор предсказал падение цен на недвижимость в России
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По словам эксперта, на стоимость недвижимости повлияет ужесточение требований ЦБ РФ к ипотеке.

В первый день лета в России изменились требования к ипотечным кредитам. Формально не повышая первоначальный взнос, Центробанк ужесточил другие условия. Так, 1 июня начали действовать новый порядок расчета надбавок к коэффициентам риска, а также новые правила определения показателя долговой нагрузки.

Чтобы не повышать ставки по ипотеке, банки вынуждены устанавливать первоначальный взнос не менее 20%, а в следующем году он может достигнуть 30%, уточняет телеканал "Царьград". Некоторые эксперты уже говорят о скором повышение цен на недвижимость.

Однако риелтор Екатерина Никитина полагает, что ситуация на отечественном рынке недвижимости сложится ровно противоположная. В интервью РИАМО она предсказала падение стоимости жилья.

Специалист по недвижимости уверена, что ужесточение требований ЦБ РФ к ипотеке приведет к падению спроса на квартиры. Как отмечает телеканал "360", часть клиентов просто уйдут с рынка из-за невозможности накопить денежные средства для первоначального взноса.

Из-за снижения спроса придется снижать и цены. К примеру, на столичном рынке, по мнению эксперта, квартиры могут потерять в стоимости от трех до пяти процентов.

Риелтор также подчеркнула, что новые правила ударят по застройщикам, рекламные компании которых были основаны на преимуществе низкого первоначального взноса. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

8 июня 2023, 10:20
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
РИАМО✓ Надежный источник

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