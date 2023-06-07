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Почему важно зарегистрировать право собственности на частный дом

Почему важно зарегистрировать право собственности на частный дом
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Регистрация возможна после окончания строительства, покупки недвижимости и по дачной амнистии.

Чаще всего граждане сталкиваются с необходимостью зарегистрировать право собственности на частный дом после его покупки, когда сведения в ЕГРН уже есть, но их нужно изменить. Однако бывают и уникальные случаи, когда право собственности возникает впервые.

Например, гражданин купил участок земли, на котором расположен ранее не зарегистрированный дом. Если не внести сведения в ЕГРН, то недвижимость могут признать самостроем и потребовать снести.

Кроме того, жилье не получится передать по завещанию, заложить в банке, не получится также обратиться в налоговую за вычетом, потому что юридически объекта недвижимости не будет существовать.

Строительство на землях категории ИЖС дает собственнику дома преимущество в виде пониженной налоговой ставки. Однако если он не внесет данные о постройке в ЕГРН, то процент налога возрастет.

Все это свидетельствует о важности регистрации права собственности на частный дом. К слову, в России действует дачная амнистия, позволяющая пройти все процедуры по упрощенной схеме.

Обращаться в компетентные органы за государственной регистрацией права собственности на недвижимость должен, очевидно, будущий собственник или его законный представитель с оформленной доверенностью.

7 июня 2023, 11:20
Фото: pixabay.com
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