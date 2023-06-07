Лучшие новостройки Москвы у парков

Цены на квартиры начинаются от 9,3 млн рублей.



Почти 40% территории Москвы внутри старых границ занимают разнообразные зеленые зоны – от скверов до природных заказников. Примерно каждая пятая новостройка сейчас реализуется на расстоянии до 15-20 минут пешком от парка.



В новостройках класса "бизнес" рядом с парками цены на квартиры начинаются от 9,3 млн рублей. За такую цену предлагается жилье площадью от 23 кв. м в ЖК "Фестиваль Парк 2" в десяти минутах пешком от парка Северного речного вокзала.

За 10,4 млн рублей можно купить квартиры площадью от 23,8 кв. м в проекте Very в трех минутах пешком от ВДНХ.

От 12,2 млн рублей начинаются цены на лоты площадью от 23,7 кв. м в ЖК "Достижение" в семи минутах прогулки до ВДНХ.

За 15,8 млн рублей можно приобрести жилье площадью от 42 кв. м в уже сданном квартале "Лайм" в 15 минутах от Сокольников и в 25 минутах от ВДНХ.