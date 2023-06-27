За год массовые ЖК подешевели на 7%

Средняя цена квартиры в июне – 12,8 млн рублей.



За последний год столичные новостройки класса "комфорт" подешевели почти на 7%. Средняя цена лота в ЖК составляет 12,8 млн рублей. Стоимость "квадрата" за этот период снизилась на 3,5%, до 278 тыс. рублей.

Самые доступные квартиры предлагаются в районе Старое Крюково в составе ЗелАО. Средний ценник в данной локации в июне составил 6,4 млн рублей.

За 7,8 млн рублей можно найти жилье в еще одном зеленоградском районе – Крюково.

Средний ценник до 9 млн рублей представлен в районах Косино-Ухтомский на востоке города и Митино на северо-западе.

Если смотреть на среднюю стоимость "квадрата", то наиболее доступным районом является Косино-Ухтомский с показателем 162,2 тыс. рублей.

Далее следует Некрасовка со средней стоимостью кв. м в 172,7 тыс. рублей. Данная локация стабильно попадает в списки доступных. Район масштабно застраивается доступным жильем с 2011 года. Многие корпуса панельные. Еще один доступный район – Восточное Бирюлево, где средняя цена кв. м в июне составила 205 тыс. рублей.