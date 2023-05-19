В каких районах Москвы самое дешевое жилье

Риелтор рассказал о самых привлекательных ценах на недвижимость в Москве. Есть районы с низкими ценами на квартиры.

Почти весь 2022 год цены на рынке недвижимости Москвы стагнировали, а конкуренция росла. К концу года цены поползли вниз. При этом в Москве всегда есть спрос на квартиры, хотя позволить себе такое жилье до сих пор может не каждый. Риелторы же знают, в каких районах Москвы продаются квартиры в новостройках по самым привлекательным ценам. К тому же, сейчас на жилье в новостройках действует льготная ипотека, что делает их еще привлекательнее.

По результатам работы аналитиков, три района столицы были названы самыми привлекательными по ценам на квартиры – это Басманный, Мещанский и Красносельский районы, сообщает телеканал "360". В Басманном районе средняя стоимость квадратного метра составляет в среднем 433,8 тысячи рублей. В Мещанском — 544,2 тысячи рублей. В Красносельском – 602,3 тысяч рублей. Также в этом списке есть районы Замосковоречье и Якиманка. Там жилье подороже, чем в первых трех районах.

Ранее эксперты рассказали, что ждет рынок вторичного жилья в России в 2023 году. По словам специалистов в сфере недвижимости, предложения продолжат расти, однако взрывного спроса ждать уже не стоит.