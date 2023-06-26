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Как правильно застраховать квартиру

Как правильно застраховать квартиру
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Страховка может включать ремонт и мебель.

Актуальность страхования квартир увеличилась в последнее время, в том числе из-за участившихся случаев пожаров. Ежегодная страховка жилья обходится максимум в десятки тысяч рублей, зато может уберечь от многомилионного ущерба. Но важно выбрать правильную компанию и грамотно оформить договор.

Застраховать можно как всю квартиру целиком, включая ремонт и мебель, так и частично – например, лишь несущие конструкции или коммуникации. Также можно обезопасить себя от мошенников, застраховав право собственности на свою квартиру.

Чаще всего квартиру страхуют от аварий коммунального оборудования, пожаров, грабежей, стихийный бедствий и техногенных аварий. Владельцы питомцев нередко выбирают опцию страхования от действий животных. Среди последних новшеств, которые предлагают страховые компании, – атака дронов.

Эффективность страховки зависит от выбранной вами компании. Надо обязательно проверить, есть ли у страховщика лицензия от ЦБ РФ. Также следует внимательно изучить отзывы других клиентов. К изучению договора можно привлечь знакомого юриста.

Сумма страхования не может быть выше общей стоимости квартиры и напрямую от нее зависит. Чем дороже цена, тем дороже обойдется и страховка.

Если после подписания договора произошел страховой случай, надо максимально оперативно сообщить страховщику. В противном случае можно потерять право на компенсацию. Затем надо вызвать представителей УК, органов МВД или МЧС для фиксации происшествия и все правильно оформить.

Страховой компании надо будет предоставить все справки, квитанции и, конечно, страховой полис. В квартиру будет направлен оценщик, который внимательно осмотрит жилье и вынесет решение по выплатам.

Отказ в выплатах можно сначала обжаловать письменной претензией, направленной самому страховщику. Если это не поможет, следует подать судебный иск и обязательно воспользоваться профессиональной юридической помощью.

26 июня 2023, 14:20
Метриум✓ Надежный источник

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