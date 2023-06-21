Лишь 8% столичных ЖК находятся у пляжей

На выбор покупателей – около 5,5 тыс. лотов.



Всего 38 жилых комплексов Москвы расположены в пешей доступности от популярных пляжных зон. В данных новостройках в продаже находится 5,5 тыс. лотов, или 8% от всего первичного предложения. Средняя цена "квадрата" – 416 тыс. рублей.



Один из популярных городских пляжей – Путевский пруд в парке Сокольники. Самое доступное жилье в пешей доступности от этой зоны отдыха можно приобрести в апарт-комплексе Park Place Sokolniki от частного девелопера. Цены на апартаменты в проекте стартуют от 5,9 млн рублей. Самые дешевые квартиры предлагаются в ЖК "Сокольнический вал" от группы "ПИК" – по цене от 9,4 млн рублей.

Неподалеку от пляжей на Борисовских прудах на юге столицы есть два проекта с ценником от 10 млн рублей – ЖК "Кавказский бульвар 51" от ГК "ПИК" и квартал "Кантемировский" от группы "Русич".

В пешей доступности от пляжа "Динамо" на севере города цены на жилье стартуют от 12,1 млн рублей. Такой ценник действует в ЖК "Невский" от застройщика "Крост".

Квартира у пляжа в парке Фили на западе столицы обойдется минимум в 17,9 млн рублей. Такие минимальные цены зафиксированы в ЖК "Барклая 6" от ГК "ПИК".

Дороже всего обойдется соседство с пляжем в Серебряном бору. Стоимость квартир в престижной локации стартует от 273 млн рублей. За такую цену можно поселиться в ЖК "Берег столицы" от ГК "Ташир".