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Четверг 4 мая

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Дача на 6 сотках в Подмосковье: что влияет на цену

Дача на 6 сотках в Подмосковье: что влияет на цену
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Цены на загородную недвижимость сильно разнятся.

С наступлением теплого сезона жители душных мегаполисов рванули за город, чтобы насладиться отдыхом на даче. Некоторые граждане только собираются приобрести недвижимость. Цены, конечно, сильно разнятся, однако подходящие лоты можно найти даже в Подмосковье.

Как формируется стоимость дачи на шести сотках, разбирались журналисты Общественной службы новостей. По их данным, на цену участка с домом в Подмосковье влияет множество факторов, однако важнейшим является расстояние до столицы.

Состояние объекта недвижимости тоже играет важную роль. Деревянная избушка на шести сотках будет стоить значительно дешевле нового кирпичного коттеджа. Повысят цену и подведенные к дому инженерные коммуникации. Наличие дополнительных хозяйственных построек или бани тоже сыграют в пользу продавца.

Конкретно в Подмосковье очень важным фактором, определяющим стоимость загородной недвижимости, является его расположение. Наиболее востребованными являются дачи, расположенные в непосредственной близости от Рублево-Успенского, Новорижского, Дмитровского и Калужского шоссе.

Так, стоимость дачи на шести сотках может варьироваться от одного до 70 миллионов рублей. А вот в одной из Пермских деревень можно купить целую базу отдыха за 48 миллионов рублей. Отличительной чертой недвижимости является наличие личного зоопарка, уточняет портал URA.RU.

4 мая 2023, 09:20
Фото: pixabay.com
ОСН✓ Надежный источник

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