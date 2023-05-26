Из Подмосковья ушло 46% застройщиков

В Москве за пять лет их количество снизилось на 13%.



За пять лет застройщиков, работающих на рынке Подмосковья, стало на 46% меньше. Из Москвы за этот период ушло 13% строительных компаний.



В Петербурге количество застройщиков уменьшилось на четверть, в Ленобласти – на 11%.

В первую очередь с рынка уходят небольшие компании. Это связано и с экономической нестабильностью, и с вводом системы проектного финансирования, работать с которым проще крупным застройщикам. Уход ряда строительных компаний способствует монополизации рынка.

Так, в Москве на топ-5 застройщиков по итогам первого квартала пришлось 62% от всех сделок, в Подмосковье – 69%.

В Санкт-Петербурге пять крупнейших застройщиков реализовали 62% от всего жилья, в Ленобласти – 59%.

Крупнейшим застройщиком столицы остается группа "ПИК" (42% от всех сделок), Подмосковья – "Самолет" (31%). В Петербурге лидерство удерживает Setl Group (32% от всех продаж), в Ленобласти – ГК "ЦДС" (25%). Эти же строительные компании лидируют по объемам выручки.