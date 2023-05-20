Столичные застройщики осваивают Петербург

Доля местных девелоперов продолжает сокращаться.



Местных застройщиков, работающих на рынке Петербурга и Ленобласти, теснят конкуренты из других регионов – в первую очередь из Москвы. С января прошлого года строительство каждой седьмой новостройки было начато под брендами компаний из Москвы. А общий объем первичного предложения от иногородних компаний уже превысил 10 тыс. лотов.



В настоящее время застройщики из Москвы реализуют 29 проектов на 5,4 тыс. лотов в Северной столице. За год предложения выросло более чем в два раза. Наибольшую активность проявляет группа "ПИК", в новостройках которой представлено 1,6 тыс. лотов. Крупнейший локальный проект застройщика – квартал "Витебский парк" в районе Фрунзенский.

Еще по 1,2 тыс. лотов представлено в проектах застройщиков "ФСК" и "Самолет". Самой же крупной новостройкой от столичных девелоперов в этом году стал ЖК "А101 Всеволожск" от ГК "А101", в котором запроектировано порядка 550 квартир.

Если рассматривать застройщиков из других регионов, то больше всего проектов в Петербурге реализует ГК "Аквилон" из Архангельска. В портфеле компании есть сразу три крупных новостройки на местном рынке, предложение в которых превышает 500 лотов.