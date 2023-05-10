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Среда 10 мая

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Как продать ипотечную квартиру: названы 4 способа

Как продать ипотечную квартиру: названы 4 способа
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Советы от экспертов.

Нередко граждане, оформившие квартиру в кредит, сталкиваются с серьезной проблемой – возникает необходимость продать недвижимость, находящуюся в собственности у банка. Однако обычные способы для ипотечного жилья могут не подойти.

Как продать ипотечную квартиру, объяснили эксперты по недвижимости. Они представили газете "Известия" наиболее распространенные варианты оформления сделки.

Итак, продать ипотечную квартиру можно после погашения кредита. Способ, при котором гражданин закрывает остаток долга перед банком за счет собственных средств или денег нового покупателя, является наиболее распространенным.

При этом не требуется разрешение самого банка, однако его следует уведомить о полном погашении ипотеки. При втором варианте, наоборот, без одобрения кредитной организации не обойтись. В этом случае заемщик получает у банка справку об остатке долга, который закрывает новый собственник после оформления сделки на недвижимость.

Кроме того, квартира вместе с ипотечным обременением может быть переоформлена на нового владельца. При третьем способе банк является стороной сделки, а продавец получает разницу между стоимостью квартиры и суммой долга. Однако покупатель должен соответствовать всем требованиям кредитной организации.

Наконец, четвертый способ предполагает, что квартиру продает непосредственно банк, предварительно получивший разрешение суда. Недвижимость может быть выставлена на торги при возникновении просрочек у заемщика. Если жилье будет продано дороже суммы долга, то разницу вернут бывшему владельцу.

10 мая 2023, 11:40
Фото: pixabay.com
Известия ✓ Надежный источник

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