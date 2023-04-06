В Москве не хватает видовых квартир

Покупатели готовы переплачивать до 30% за красивый вид.



Три четверти покупателей жилья в столичных новостройках хотели бы приобрести квартиру с живописным видом. Причем те, кто интересуются проектами класса "бизнес", в среднем готовы доплатить до 30% за видовой лот. Текущий спрос значительно превышает объемы предложения.



Видовые лоты доступны в 40% новостройках внутри МКАД. В классе "комфорт" видовое жилье есть лишь в каждом пятом проекте, в классе "бизнес" – примерно в половине.

Квартиры с видом, как правило, оказываются на 20-30% дороже других лотов со схожими характеристиками. Однако при покупке такого жилья важно убедится, что в дальнейшем прямо перед окнами не будет возведен еще один корпус. Поэтому лучше заранее изучить планы города по освоению земельных участков, расположенных по соседству.

Видовая квартира может стать и хорошей инвестицией. Такие лоты отличаются хорошей ликвидностью, прибавляют в цене и пользуются стабильным спросом.