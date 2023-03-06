Хочу поменьше: бывшего Бузовой не устраивает размер мужского достоинства

Была ли довольна сама певица?

Ольга Бузова – личность многогранная, настоящий талант, преуспевший во многих сферах. Она и телеведущая, и блогерша, и певица, и дизайнер, и актриса. В общем, в творческом плане звезде крупно повезло, чего не скажешь о личной жизни.

Ольга Бузова три года состояла в отношениях с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава. Романтика закончилась скандалом и громким расставанием. Аналогично закончились отношения с первым партнером. Четыре года звезда телепроекта "Дом-2" была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.

Бывший полузащитник национальной сборной России и до этого был женат, и после развода с Ольгой Бузовой поженился. В третьем браке у него родились трое детей. Спортсмен ни раз заявлял, что старается проводить с наследниками как можно больше времени.

Дмитрий Тарасов имеет дочь от первого брака, еще двоих девочке – от третьего, а также сына. Как гласит русская народная поговорка, настоящий мужчина за свою жизнь должен построить дом, посадить дерева и вырастить сына.

Сажает ли бывший муж Ольги Бузовой деревья, мы не знаем, а вот сына и дома можно записать в его достижения. Впрочем, от одного мужского достоинства Дмитрий Тарасов все же решил избавиться. Нет, не от сына... Футболист продает дом.

По данным ОСН, спортсмен запросил за недвижимость до 210 миллионов рублей. Правда, на разных площадках цена лота отличается. Дмитрий Тарасов подчеркнул, что его не утраивает размер жилплощади и он хочет найти дом поменьше.

К слову, недвижимость, расположенная всего в девяти километрах от МКАД, занимает площадь тысячу квадратных метров. Была ли довольна этим размером сама Ольга Бузова, сказать сложно, зато в доме есть множество полезных для звезды опций: от сауны до библиотеки.