В новых ЖК могут запретить мусоропроводы

Для ускорения проведения мусорной реформы.



В новых жилых комплексах могут полностью запретить оборудование мусоропроводов, а в старых – закрыть уже существующие. Соответствующая инициатива была подготовлена депутатами Госдумы и направлена Минстрой.



По мнению авторов проекта, реализация данных мер позволит ускорить проведение в стране т.н. "мусорной реформы". Цель реформы – наладить повсеместную сортировку мусора и обеспечить эффективную борьбу с антисанитарией и свалками, переполненными отходами.

Ряд застройщиков уже возводит жилые комплексы без мусороприемников, но не из экологических соображений, а с целью экономии. Установка мусоропровода в среднем обходится строительной компании в 1 млн рублей. А в дальнейшем уже жильцам приходится платить за поддержание мусоропроводов в надлежащем состоянии.

Эксперты в целом положительно оценивают данную инициативу, но предупреждают, что сначала надо обеспечить жильцов удобными внешними площадками для сбора и сортировки мусора, и лишь потом убирать мусоропроводы. Также обязательно стоит подумать о комфорте маломобильных граждан.