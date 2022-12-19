В России хотят изменить систему оплаты услуг ЖКХ

По предложенному способу россияне уже делают взносы за капремонт.

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В наступающем году в нашей стране может измениться система оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. С соответствующей инициативой выступил фонд "Институт экономики города". К слову, идею уже поддержали в нижней палате российского парламента, поэтому в 2023 году ее могут внести на рассмотрение в качестве законопроекта.

По данным газеты "Известия", авторы инициативы намерены повысить прозрачность системы оплаты услуг ЖКХ, а также повысить их качество. Для этого они предлагают собирать на специализированных счетах денежные средства, которые граждане перечисляют управляющим компаниям.

На данный момент при оплате квитанций ЖКХ деньги поступают непосредственно на счет УК, то есть коммерческой компании. Эксперты отмечают, что у россиян нет уверенности, что их средства будут использованы частниками по назначению.

Меж тем, остается не проработанным вопрос ответственности жильцов многоквартирных домов за долги своих соседей за "коммуналку", добавили специалисты. Как уточнила руководитель общественной организации Надежда Косарева, их предложение касается таких услуг ЖКХ, как отопление, водоснабжение, вывоз мусора, текущий ремонт, уборка подъездов и других. Об этом сообщает портал URA.RU.

Глава фонда подчеркнула, что жильцы смогут самостоятельно выбрать способ сбора средств для оплаты коммунальных услуг. Она добавила, что аналогичным способом сегодня россияне делают взносы за капитальный ремонт дома.