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Суббота 18 марта

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Запрет на дешевую ипотеку обрушил спрос

Запрет на дешевую ипотеку обрушил спрос
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Количество сделок в феврале сократилось на 51%.

Запрет Центробанка на ипотечные программы со ставками, близкими к нулю, оказал моментальное влияние на рынок новостроек Московского региона и ожидаемо обрушил спрос. В феврале было заключено 6,7 тыс. сделок по ДДУ, что на 15% уступает показателям января и на 51% – февральским цифрам за прошлый год.

Максимальное снижение по сделкам зафиксировано в Новой Москве – почти на 62%. В феврале здесь было заключено всего 0,8 тыс. сделок. Спрос на подмосковные новостройки сократился на 60%, до 6,7 тыс. сделок.

В новостройках в старых границах Москвы куплено 3,4 тыс. лотов, на 36% меньше, чем в феврале 2022 года.

Всего за месяц доля ипотечных сделок в Москве снизилась на 4%, до 75%, в Новой Москве – на 9%, до 79%. Средняя минимальная ставка по ипотеке сейчас составляет 4%. С начала года застройщики перестали выдавать ипотеку по ставкам ниже 3%.

И покупатели, и застройщики в настоящее время заняли выжидательную позицию. Так как доходы граждан продолжают сокращаться, а ставки по ипотеке растут, уступить, скорее всего, придется строительным компаниям. В ближайшие месяцы застройщики либо снизят цены на прямую, либо будут предлагать серьезные скидки.

18 марта 2023, 02:25
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