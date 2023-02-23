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Ипотеку ужесточат с мая

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Для борьбы с завышением цен на жилье.

С 1 мая будут ужесточены условия по выдаче ипотечных кредитов. Соответствующее решение принял Центробанк с целью борьбы с завышенной стоимостью жилья.

В частности, будут установлены надбавки по кредитам, обеспечением в которых выступают права требований по ДДУ или жилая недвижимость. Госрегулятор отмечает, что данные меры могут привести к росту ставок и замедлению ипотечного рынка, но позволят остановить резкий рост цен.

В течение прошлого года Центробанк неоднократно заявлял о планах по закрытию ипотечных программ со ставками, близкими к 0%.

С сайтов крупнейших застройщиков уже начали исчезать такие предложения. Так, группа "ПИК", на которую приходится до половины продаж всего столичного жилья, теперь не предлагает ипотеку дешевле 6% годовых (исключение – семейная ипотека). У группы "Самолет" осталась лишь одна программа под 0,01%, но такая ставка действует только два года. После этого ставка вырастет до 7,46%.

23 февраля 2023, 02:16
Российская газета✓ Надежный источник

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