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Яйцо, терем и горка: самые необычные дома в России

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Яйцо, терем и горка: самые необычные дома в России

В России можно встретить абсолютно уникальные объекты недвижимости, ставшие символами разных городов.
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Сегодня граждане России ограничены в возможности посещать различные уголки мира, однако и наша страна является прекрасным туристическим центром. Многих иностранцев привлекают уникальные объекты недвижимости, которые становятся своего рода символами городов. Мы хотим рассказать о некоторых их них.

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Дом-яйцо в Москве признано одним из самых необычных объектов недвижимости во всем мире. Четырехэтажная квартира занимает площадь порядка 400 квадратных метров, однако рассчитано всего на одну семью. Красное сферическое здание появилось в столице в период правления Юрия Лужкова и считает одним из символов эпохи.

Северная столица тоже может похвастаться уникальной недвижимостью. Нет, речь, конечно, не о старинных дворцах в исполнении итальянских архитекторов. К ним все уже привыкли. В Санкт-Петербурге находится полноценная египетская пирамида, правда, в уменьшенном масштабе. Шедевр архитектуры во время пандемии коронавируса на своей даче построила одна семейная пара, внутри имеется даже саркофаг.

А если вас больше привлекает традиционная русская архитектура, то в Подмосковье можно приобрести самый настоящий терем или даже терем-отель. За недвижимость придется выложить от 100 до 200 миллионов рублей.

В той же Московской области можно приобрести "средневековые" замки со всеми удобствами для современной жизни. Наверное, самый популярный из них – замок в деревне Грязь, где жила Алла Пугачева.

В Ленинградской области расположен еще один шедевр архитектуры – дом-горка. Полукруглое здание выгодно выделяется свой крышей, которая используется в качестве зоны отдыха. От нее к земле ведут лестничные пролеты. Двухэтажный особняк площадью почти 600 квадратных метров стоит около сорока миллионов рублей.

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2023, 11:00 Источник: MYDECOR ✓ Надежный источник

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