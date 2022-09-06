"У него квартира в центре города, поэтому пришлось": выскочившая замуж за старика Орлова раскрыла истинные намерения

Ольга Орлова оправдалась перед фанатами и озвучила истинные намерения в новом браке.

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Недавно ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова снова вышла замуж. Ее избранником стал седовласый предприниматель по имени Валерий, с которым она познакомилась в ресторане. Мужчина без стеснения подошел к звезде и сразу покорил ее сердце своей непосредственностью. Сначала фанаты удивились, зачем Орлова пошла замуж за какого-то неизвестного старика. Однако день ото дня фанатам становилось ясно, что кроме непосредственности у нового мужа Орловой много других качеств, за которые его стоит любить.

На днях 44-летняя Ольга Орлова устроила в своем аккаунте рубрику "Вопрос-ответ" и рассказала, почему ее муж Валерий живет в ее доме, а не наоборот. Как выяснилось, супруг предлагал ей переехать к нему, но звезда отказалась, пишет РИА ФАН.

"У него квартира в центре города, а у меня было пять собак, мой сын и персонал, который живет у меня в доме и который я тоже не могу бросить и оставить без работы. Поэтому пришлось жить у меня. Но при этом все расходы несет мой муж", – оправдалась Ольга Орлова.

Звезда отметила, что их все устраивает, и жить вместе супругам комфортно. Самое главное в отношениях для нее – уметь разговаривать. Этот навык помогает добиться взаимопонимания и обойти все острые углы.