Громкие соседи: какой уровень шума допустим в жилых домах

Из-за недобросовестных соседей россиянам то и дело приходится терпеть слишком громкие звуки.

прочитано 141 раз

Кто-то включает музыку на всю катушку, кто-то делает ремонт, кто-то просто кричит и скандалит, а страдают от этого всегда жильцы соседних квартир. Управу на беспокойных соседей можно найти, если те превышают допустимый уровень шума в жилых домах – он имеет четкие нормы.

Как сообщает RT со ссылкой на специалистов Роскачества, с семи утра до одиннадцати часов вечера уровень шума в подъезде жилого дома не должен превышать 55 децибел – примерно при такой громкости работает двигатель автомобиля. В ночные часы – с одиннадцати вечера до семи утра – эта норма еще меньше, а именно 45 децибел. Приблизительно с такой громкостью работает стиральная машина или холодильник.

Если недобросовестные соседи все же нарушают допустимые нормы, есть несколько способов борьбы с ними. Во-первых, можно оформить вызов участкового. Теоретически полиция должна приехать на вызов и зафиксировать правонарушение. Если участковый подтвердит превышение допустимой нормы шума, на громких соседей будет наложен штраф.

Также, как пишет "КП", разъяснительную беседу с дебоширами при наличии жалоб от других жильцов могут провести представители ТСЖ. Кроме того, на громких соседей можно самостоятельно подать в суд, если удастся собрать доказательства их нарушений.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что грозит соседям за слишком громкие звуки интима.