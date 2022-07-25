Как защитить свои права при сдаче квартиры посуточно

Юрист рассказал, что делать при сдаче квартиры посуточно.

прочитано 126 раз

Оказывается, в нашей стране сдавать квартиру посуточно нельзя. Если вы это делаете, то получается, что вы нарушаете закон. Так что желающим организовать гостиничный бизнес придется постоянно платить штрафы. Эксперт рассказал, как отстоять свои права и обеспечить себе дополнительный доход. Об этом сообщает "Радио 1".

По словам Эдуарда Шалоносова, сперва нужно обеспечить в квартире звукоизоляцию. Также стоит обратиться в управление и сообщить, что вы готовы оплачивать электричество как юридическое лицо. Кроме того, юрист советует не публиковать рекламные объявления, а также отремонтировать подъезд. Эксперт сообщает, что в таких случаях управление часто шло на уступки.

Стоит отметить, что если вы сдаете квартиру посуточно, то важно проконтролировать, чтобы гости не курили ни в доме, ни на балконе, так как это может привести к печальным последствиям. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" сообщает, что брошенная сигарета чуть не спалила квартиру женщины в подмосковной Балашихе. Так, сосед выбросил непотушенную сигарету, которая залетела в квартиру, где было открыто окно.

По словам юристов, в таких ситуациях владельцы жилья должны обратиться в МЧС, поскольку это серьезное нарушение. Так, нарушителю будет выписан штраф.