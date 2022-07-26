Апартаменты подорожали на 43%

Средняя цена "квадрата" – 444 тыс. рублей.



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Последние пять лет на столичном рынке апартаментов сокращается предложение и растут цены. Почти три четверти покупателей останавливают свой выбор на компактных студиях или "однушках". А на апартаменты с тремя комнатами приходится лишь 5% спроса.



В июле на рынке апартаментов класса "комфорт" и "бизнес" в реализации находилось 349 тыс. кв. м – на 43% меньше, чем в 2019 году. За этот период из продажи исчезли лоты класса "эконом", зато в комфорт-классе появилось больше апартаментов с отделкой – как самих лотов, так и общественных зон в проекте.

Средняя цена «квадрата» за пять лет увеличилась на 37%, до 444 тыс. рублей. Однако на рынке все еще можно найти лоты дешевле 5 млн рублей, правда, площадь их будет минимальна. Например, в МФК «Апартаменты в Кусково» в районе Вешняки или проекте "Лофт на Подъемной 14" в Нижегородском районе цены на апартаменты с отделкой площадью 11-12 кв. м стартуют от 3,4 млн рублей.

В первой половине 2022 года в столице было куплено 3,2 тыс. апартаментов. За год спрос сократился на 11%, главным образом из-за отсутствия доступной ипотеки.