Спрос на апартаменты упал на 11%

Из-за отсутствия льготной ипотеки.



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С начала года в Москве было реализовано 3,2 тыс. апартаментов. За год спрос на жилье такого формата сократился на 11%. Наибольшее снижение продаж – почти на 40% – было зафиксировано в апреле.



Главная причина снижения популярности апартаментов – отсутствие льготной ипотеки. Как правило, около половины апартаментов приобретается в ипотеку. Однако высокие рыночные ставки сдерживают покупателей. В марте доля ипотечных покупок апартаментов сократилась до 36%, а в мае – до 12%. После летнего понижения ключевой ставки спрос на жилищные кредиты несколько вырос, однако он сильно уступает ипотечным покупкам в сегменте квартир.

На фоне сократившегося спроса растет предложение апартаментов – на треть с начала года, до 8,3 тыс. лотов. В первом полугодии начались продажи в девятнадцати корпусах с апартаментами, причем 9 из них вышли в реализацию в марте.

Средняя цена кв. м с января увеличилась почти на 5%, до 312 тыс. рублей. Для сравнения, квартиры за этот же период подорожали почти на 9%. Сейчас рост цен на апартаменты остановился, последний месяц в сегменте наблюдается стагнация.