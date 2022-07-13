Проклятие старинного замка: призрак Белой дамы стережет роскошную недвижимость

На юге Чехии расположен средневековый замок Йиндржихув Градец, окутанный мистикой. Многие туристы стремятся увидеть историческую недвижимость из-за нашумевшей легенды. По преданию, с 14 века в родовом поместье обитает неупокоенная душа, призрак – Белая дама.

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День за днем, год за годом все к смерти ближе. Долго стоит Белая дама у дверей — и вдруг вбежит совсем неожиданно. К панам из Градца этот призрак проявлял особую внимательность — предвещал роковые события.

Предстояло кому-нибудь родиться, либо умереть, либо сочетаться браком — Белая дама всегда являлась в одном и том же виде: высокая, величавая, в белой одежде и с белым вдовьим покрывалом на голове. В тех случаях, когда она предвещала несчастье, на руках ее были надеты черные перчатки.

В замке Йиндржихув Градец в старой высокой башне Белая дама мелькала даже днем. Туда не было приступа, так как деревянная лестница сгорела при пожаре. И когда люди с ужасом глядели на призрак, он не исчезал — дух продолжал стоять у окна, потом постепенно уменьшался, словно удаляясь вглубь башни, и наконец совсем исчезал.

Ночью же Белая дама быстро шла по коридорам со связкой ключей у пояса, будто куда-то спешила. Один покой отворяла — другой замыкала. Никому она не сделала вреда; а если случалось человеку повстречать привидение, мистическая женщина кланялась, и голос ее звучал подобно шелесту листьев или дуновению легкого ветерка.

Ныне проклятие старинного замка используют для привлечения внимания публики. В наши дни замок Йиндржихув Градец представляет собой музей. Историческая и архитектурная ценность этой элитной недвижимости тесно переплетается с таинством легенды.





Гостям легендарного места рассказывают о традиции, которую Белая дама основала еще до того, как стала призраком. При жизни она была добросердечной владетельницей. Однажды женщина отблагодарила бедных работников, которые закончили перестаивать замок. Хозяйка закатила для простолюдинов пир и завещала потомкам ежегодно угощать обездоленный народ

Обычай этот Йиндржихув Градец сохранял с 14 по 18 век. Малоимущих кормили сладкой пшеничной кашей на меду, вареным карпом, похлебкой, икрой, мясом с кореньями и хлебом, а в кружки бедняков разливали пиво.

Скептики считают призрак лишь выдумкой, но чешские хранители тайн уверены: привидение стережет замок и навещает далеких родственников. Покидая могилу, обходит Белая дама жилища своих потомков, предупреждает о радостях и печалях, а также о дне и часе, когда-нибудь из них будет призван на суд Божий.