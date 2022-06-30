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По всей России ищут "резиновые" квартиры из-за махинаций с долями и пособиями

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По всей России ищут "резиновые" квартиры из-за махинаций с долями и пособиями

В Москве одной квартирой владели почти 300 человек.
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В России проведут тщательную проверку в связи с махинациями с долями в квартирах и социальными пособиями. Соответствующее получение дал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

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Так, в Москве выявили 70 так называемых резиновых квартир, в которых в общей сложности зарегистрированы 14 тысяч человек. Благодаря условиям проживания такие люди могут получать пособия. Например, в одной квартире были зарегистрированы почти 300 человек. Члены их семей получали помощь от государства более чем на 10 миллионов рублей. В связи с этим было заведено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК "Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой".

В ведомстве рассказали схему: квартиры разделялись на микродоли до двух квадратных сантиметров, после чего за денежное вознаграждение по фиктивным договорам дарения и купли-продажи доли переходили в собственность граждан, среди которых были и мигранты.

"При отсутствии фактической возможности проживать в указанных жилых помещениях новые собственники фиктивно регистрируют в них своих родственников, оформляющих различные социальные пособия. Данными действиями причиняется ущерб бюджетам населенных пунктов", – сообщается на сайте генпрокуратуры.

Ранее эксперты рассказали, как не лишиться всех денег при покупке квартиры. Например, они советовали застраховать всю сумму сделки с недвижимостью. Об этом писали "Дни.ру".

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 июня 2022, 14:41 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник

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