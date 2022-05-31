В России бум строительства частных домов

С начала года россияне построили почти 24 млн объектов.



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В пандемию коронавируса россияне начали активно возводить частные дома. В прошлом году на долю самостоятельного строительства пришлось 53% от введенных 93 млн кв. м. В этом году тенденция усилилась. Из возведенных в январе-апреле 38 млн новостроек 62% построили сами россияне. И у данного сегмента еще есть огромный потенциал для роста.



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Развитию индивидуального жилищного строительства долгое время мешала дорогая ипотека. Банки не торопились выдавать кредиты на дома из-за сложности оценки стоимости объекта и его качества. В 2021 году ситуацию изменило появление сразу двух ипотечных программ на ИЖС с господдержкой – семейной и льготной.

Правда, эти программы позволяют получить ипотеку лишь на объекты, возведением которых займется строительная компания. Но уже с 1 июля правительство обещает запустить ипотеку на дома, возводимые без участия подрядчиков. Сейчас россиянам, решившим построить дом самостоятельно, приходится оформлять потребительские кредиты. Проценты по таким займам значительно выше, чем по ипотеке.

Для развития ИЖС планируется реализовать еще ряд мер:

– упростить процедуру выделения земли;

– внедрить массовую ипотеку;

– создать банк типовых проектов, бесплатных для граждан.

В настоящее время большая часть россиян – 64% – проживает в многоквартирных зданиях. При этом, как показывают опросы, 70% граждан хотели бы жить в собственном доме.