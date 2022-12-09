Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Чем займутся россияне в новогодние праздники: опрос

Новости

Чем займутся россияне в новогодние праздники: опрос

12% респондентов заявили, что будут делать ремонт, потому что им больше нечем заняться на выходных в Новый год.
прочитано 88 раз

До наступления Нового года остается меньше месяца. Совсем скоро россияне перешагнут в 2023 год. После праздничной ночи их ожидает роскошный подарок – целая неделя выходных. И когда угощения будут съедены, людям придется чем-то себя занять...

ПО ТЕМЕ

Война за пространство: лайфхаки для маленьких квартир

Кролик приходит в дом: как привлечь удачу в Новый год

Чем займутся россияне в новогодние праздники, сообщает газета РБК со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного сотрудниками онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру". Данные опроса общественного мнения имеются в распоряжении редакции.

Большинство респондентов отметили, что на первых выходных 2023 года планируют заняться ремонтом дома и починкой техники. За первый вариант высказались 49% опрошенных. Исследование проводилось во всех регионах России.

Сотрудники электронного магазина опросили более полутора тысяч человек старше 18 лет. 64% из них подчеркнули, что не успевают закончить ремонт своего жилища до наступления Нового года. 24% респондентов уточнили, что в обычные дни у них не хватает времени на домашние заботы.

Лишь 12% россиян заявили, что в время новогодних праздников им больше нечем будет заняться. Такой же процент участников планирует устранять мелкие поломки в доме. Десять процентов респондентов хотят заменить бытовую технику.

Кроме того, каждый десятый собирается делать капитальный ремонт. В два раза больше опрошенных хотят потратить свои усилия лишь на одну комнату. Косметический ремонт жилища запланировали 15% россиян. Наконец, чинить мебель на выходных решили 28% жителей регионов.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 декабря 2022, 11:20 Источник: РБК ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Может лишиться самого дорогого: у Киркорова начались серьезные проблемы в США Может лишиться самого дорогого: у Киркорова начались серьезные проблемы в США

Против певца ополчились активисты

Самые продаваемые ЖК по итогам ноября Самые продаваемые ЖК по итогам ноября

На первичном рынке Московского региона

"Вторичка" подешевела впервые с 2017 года "Вторичка" подешевела впервые с 2017 года

Рынок переполнен, покупатели ждут скидок

Программу господдержки "Дальневосточная ипотека" продлили до 2030 года Программу господдержки "Дальневосточная ипотека" продлили до 2030 года

Льготы сочли эффективными

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+