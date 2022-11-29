Кролик приходит в дом: как привлечь удачу в Новый год

В Новой год следует создать в доме уголок комфорта и уголок зелени, чтобы порадовать Черного водяного кролика.

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Новый год уже стоит на пороге... До наступления самого волшебного праздника остается всего чуть больше месяца. Россияне с нетерпением ждут прихода Кролика, который в отличии от непредсказуемого Тигра несет положительные перемены, семейную гармонию и финансовую удачу.

Однако, чтобы 2023 год прошел с положительными впечатлениями, россиянам необходимо соблюсти ряд условий. Конечно, в первую очередь, необходимо задобрить Черного водяного кролика в праздничную ночь.

Вообще, вода – стихия мягкой силы, она отвечает за эмоции в отношениях. Перед тем, как в Новой год впустить Кролика в дом, очень важно правильно все обставить. Начать можно с цветов: лучше всего избегать ярких оттенков и принтов в стили животных (зебра, леопард).

Отдавайте предпочтение спокойным тонам, больше используйте зеленый цвет. Можно также организовать в доме на Новый год зеленый уголок, ведь Кролик очень любит природу – подойдут как растения в горшках, так и букеты цветов.

В праздничную ночь не лишним будет организовать уголок уюта с мягкими подушками, теплым пледом, благовониями и сечками. Кстати, аксессуары тоже очень важны в Новый год. Обязательно поставьте в квартире фигурки символа 2023 года.

Конечно, какой Новый год без застолья. Для праздничного стола лучше выбрать посуду белого и золотого цветов. Подать следует блюдо из рыбы, а также с зеленью. Уделите внимание сосудам для воды, а особенно бокалам – Кролик ведь водяной.

В праздничной одежде тоже следует избегать принтов с животными. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", лучше всего выбрать оттенки синего и черного. Кстати, яркие цвета здесь вполне допустимы. Новогоднего Кролика особенно порадует морковный.

Подарки – очень сложная тема. Конечно, вам лучше знать, что преподнести на праздник своим близким. Но в год Черного водяного кролика некоторых вещей следует избегать. По данным ОСН, лучше отказаться от бессмысленных безделушек. Парадоксально, но символ 2023 года воду не любит, поэтому банные принадлежности лучше отложить в сторону.