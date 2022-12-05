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Застройщики увеличили скидки на квартиры

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Застройщики увеличили скидки на квартиры

Стоимость квартир проверили на крупнейших российских рынках недвижимости.
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Длительное время ситуация на отечественном рынке недвижимости так или иначе завесила от внешних раздражителей: сначала от мировой экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса, а потом от геополитических событий. И лишь недавно, как отмечают эксперты, цены на жилье начали приходить в норму. Сегодня они больше зависят от рыночных факторов.

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Так, опасения граждан по поводу отмены льготной ипотеки привели к повышению спроса на новостройки, однако цены из-за этого не выросли. Более того, они снизились под давлением возросшего предложения. Дело в том, что большинство застройщиков сегодня стремятся реализовать уже готовую недвижимость, пока у потенциальных покупателей есть возможность оформить кредит с низкой ставкой.

Некоторые продавцы все же повысили цену на квартиры. Однако купить жилье в новостройке россияне могут со скидкой до десяти процентов. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование, проведенное на 18 крупнейших региональных рынках недвижимости.

Эксперты проверили цены в 16 российских городах-миллионниках, а также в двух столичных областях. Помимо дисконта в размере 10%, цены на квартиры в новостройках также снизились. Как уточняет РИА ФАН, в среднем за месяц стоимость жилья уменьшилась на один процент.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 декабря 2022, 09:30 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник

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