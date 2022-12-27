Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Жизни звезд под угрозой: в доме Рудковской и Плющенко завелась нечистая сила

Новости

Жизни звезд под угрозой: в доме Рудковской и Плющенко завелась нечистая сила

Яна Рудковская и Евгений Плющенко рассказали об опасности в своем доме.
прочитано 200 раз

Чемпион России, Европы, мира и Олимпийских игр по фигурному катанию Евгений Плющенко и музыкальный продюсер, телеведущая Яна Рудковская жены уже 13 лет. Сегодня счастливая пара воспитывает двоих наследников, а также обустраивает семейное гнездышко. Однако с особняком звезд не все в порядке.

ПО ТЕМЕ

Бедный Плющенко: сердце многодетной Рудковской покорил молоденький мулат

Сюжеты Звездная недвижимость

Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Заслуженный мастер спорта России вместе с супругой помимо основного, хозяйского дома также поострили гостевой. Открытие дома приемов прошло в максимально торжественной и даже помпезной обстановке. Недвижимость украсили массой живых цветов.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская украсили угощали дорогих гостей изысканными блюдами. Посетителей мероприятия обслуживали официанты в строгой форме. Однако званный ужин обернулся серьезными проблемами.

Как оказалось, в доме приемов завелась нечистая сила, из-за которой жизни приглашенных звезд оказались под угрозой. Об этом продюсер с мужем рассказали Лере Кудрявцевой в эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

Яна Рудковская подчеркнула, что источником "приключений" является "магическое зеркало", которое висит в доме. По ее словам, кто в него смотрит, у того на следующий день что-то случается. Супруга Евгения Плющенко добавила, что зеркало может исполнить желание, но потом человеку становится плохо.

В доме приемов происходит и другая чертовщина. Как отметил фигурист, периодически там сам по себе включается и отключается свет, тухнут свечи, слышны посторонние звуки. Яна Рудковская и Евгений Плющенко даже пригласили священника, чтобы осветить особняк.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 декабря 2022, 11:00 Источник: НТВ ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+