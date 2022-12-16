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Для чего москвичи покупают недвижимость в Сочи: объяснил риелтор

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Для чего москвичи покупают недвижимость в Сочи: объяснил риелтор

Квартиры в Сочи рассматриваются как объекты для инвестиций или место отдыха.
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Город Сочи – один из самых популярных направлений в России для сделок с недвижимостью. Квартиры на курорте относительно дорогие и, как правило, при прочих равных по цене могут сравниться с квадратными метрами в Москве и Санкт-Петербурге. Меж тем, жители столицы активно покупают там жилье.

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Однако москвичи нацелены не то, чтобы жить на берегу Черного моря. представитель местной риелтерской компании Юлия Усачева объяснила, для чего жители российской столицы приобретают недвижимость на курорте.

В интервью порталу "Лента.ру" она подчеркнула, что москвичи реже остальных россиян покупают недвижимость в Сочи просто для жизни. По словам эксперта, квартиры на курорте рассматриваются как объекты для инвестиций или место отдыха.

Особое внимание жители Москвы обращают на комплексы апартаментов с управляющими компаниями. Риелтор отметила, что приоритетом для потенциальных собственников остается близость жилья к морю, а также ровная местность.

Кроме того, эксперт обратила внимание, что у москвичей есть преимущество при покупке недвижимости в Сочи. Они могут прилететь и рассмотреть объекты на месте. В это же время большинство жителей Сибири и Дальнего Востока вынуждены искать квартиру дистанционно из-за высокой стоимости билетов и дальности перелетов.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2022, 09:50 Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник

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