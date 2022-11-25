Россияне предпочитают частный дом квартире: в полтора раза больше сданных объектов

Аналитики выяснили, где хотят жить россияне.

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Эксперты ВТБ обнаружили интересные данные на рынке недвижимости. В 2022 году общая площадь сданных частных домов в России в полтора раза превысит метраж введенных в эксплуатацию квартирных комплексов. Получается, что россияне все больше предпочитают отдельный дом квартире в ЖК. В текущем году в процентном соотношения доля частных домов дойдет до 62% против 38%, приходящихся на квартиры.

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Тенденция зародилась еще в 2020 году во время карантинных ограничений, а затем окрепла в прошлом году. Впервые в истории в 2021 году объем рынка частных домов превысил аналогичный показатель для многоквартирного жилья. Уже в этом году разрыв между сегментами увеличился на серьезные значения.

Так, ВЦИОМ заявляет, что 40% российских семей планируют обосноваться именно в частном доме. Срок осуществления такого решения — ближайшие пять лет. При этом, семьи рассматривают как покупку готового объекта, так и строительство дома по индивидуальному решению.

Аналитики добавляют, что за последний год сдано и заселено примерно 54,2 миллиона квадратных метров частных домов. Таких показателей ранее не отмечалось.