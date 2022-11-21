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Как создать новогоднее настроение в доме: 3 совета для украшения квартиры
Из года в год многие жители нашей страны сталкиваются с неприятной ситуацией: Новый год уже близко, а подходящего настроения совершенно нет. В разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" психолог Александра Метальникова рассказала, что подход к созданию атмосферы у каждого разный. Для кого-то это восторг от подарков, для других — предвкушение праздника. Но самое главное — это атрибутика Нового года.
Так, психолог советует начать с украшения квартиры. Повесить гирлянды, расставить фигурки Деда Мороза и, конечно, принести домой елку. Уже сам процесс украшения дерева добавит настроения самому серьезному взрослому.
Расставьте по квартире новогодние сладости. Имбирные печенья и пряники, апельсины и мандарины, шоколадные конфеты — запах и вкус окунут в детские воспоминания, где с новогодним настроением проблем не было.
Немаловажная часть домашнего декора — это подарки. Ожидающие своего часа коробочки и пакеты не дадут забыть о предстоящем празднике. Позаботиться о них стоит заранее, так как к празднику на полках магазинов может не остаться нужного размера или цвета. Не стоит откладывать и покупку продуктов к новогоднему столу: телеканал "360" рассказало о предновогоднем росте цен на рыбу и соленые деликатесы.Непосредственно 31 декабря стоит запустить все органы чувств для ощущения праздника: зажечь апельсиновое масло, смотреть на горящие фонарики, сделать фотографии с семьей и друзьями в обнимку. Тем более, что Госдума планирует сделать последний день в году — выходным. Об этом пишут URA.RU. Так, у россиян появится дополнительный повод для новогоднего настроения
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