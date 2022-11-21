Как создать новогоднее настроение в доме: 3 совета для украшения квартиры

В преддверии Нового Года хочется насладиться атмосферой праздника и волшебства.

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Из года в год многие жители нашей страны сталкиваются с неприятной ситуацией: Новый год уже близко, а подходящего настроения совершенно нет. В разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" психолог Александра Метальникова рассказала, что подход к созданию атмосферы у каждого разный. Для кого-то это восторг от подарков, для других — предвкушение праздника. Но самое главное — это атрибутика Нового года.

Так, психолог советует начать с украшения квартиры. Повесить гирлянды, расставить фигурки Деда Мороза и, конечно, принести домой елку. Уже сам процесс украшения дерева добавит настроения самому серьезному взрослому.

Расставьте по квартире новогодние сладости. Имбирные печенья и пряники, апельсины и мандарины, шоколадные конфеты — запах и вкус окунут в детские воспоминания, где с новогодним настроением проблем не было.

Немаловажная часть домашнего декора — это подарки. Ожидающие своего часа коробочки и пакеты не дадут забыть о предстоящем празднике. Позаботиться о них стоит заранее, так как к празднику на полках магазинов может не остаться нужного размера или цвета. Не стоит откладывать и покупку продуктов к новогоднему столу: телеканал "360" рассказало о предновогоднем росте цен на рыбу и соленые деликатесы.

Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ globallookpress.com Автор: Алина Ли 21 ноября 2022, 08:56 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник