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"Кризис коснется всех": как выстоять во время глобальных перемен

"Кризис коснется всех": как выстоять во время глобальных перемен

Айдар, основатель школы ЭНТЭО поделился с "Дни.ру" прогнозом на 2023 год. Также он сообщил, как выйти сухим из воды в период мировой трансформации.
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Великое время перерождения. 2023 год с большой долей вероятности войдет в историю России, да и всего человечества именно под таким названием. Для России идет глобальный период трансформации и очищения, который закончится значительным укреплением, новым витком развития и роста.

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У всех возникает вопрос, а сколько же еще времени будет идти эта трансформация?

Однозначно, в 2023 и 2024 годах мир и Россия остаются в кризисе. Причем кризис коснется всех сфер жизни. Мироустройство, мировая финансовая система, общество в целом с его образом жизни, мыслей, приоритетов – все преобразится. К 2025 году будет сложно представить, что все может вернуться на круги своя.

Хотя я думаю, уже сейчас многие понимают, что по-прежнему точно не будет. По большому счету, мы с вами сейчас наблюдаем, как разваливается мировая система, которая давно зашла в тупик.

И Россия, как оплот еще сохранивший нравственные ценности, оказывается в гуще событий. Она и будет точкой роста новой, пока еще не проявившейся мировой системы. Турбулентность однозначно будет нарастать. И в витке этой турбулентности 2023 год — один из пиковых и тяжелых.

Попомните эти слова: то, что сейчас выглядит как неизлечимая болезнь, станет новой объединяющей силой. Тенденции к объединению, которые явно станут видны уже к 2025 году, получат свое начало именно в 2023 году. Причем можно ожидать, что объединение будет происходить именно вокруг России, что в значительной степени ее усилит.

Высока вероятность природных катаклизмов большой разрушительной силы. Сохранятся тенденции к активным миграционным процессам. Но, повторюсь, в условиях, когда вся финансовая система трещит по швам, уже не так важно, где ты находишься: кризис в сфере финансов коснется всех.

И тут встает вопрос о том, а что же делать обывателю в момент глобальных перемен?

  • Занимайтесь собой и развитием себя. Учитесь гибкости восприятия мира и реальности. Уходите от шаблонного мышления.
  • То, что вчера работало, сегодня уже не имеет смысла.
  • Успех ждет тех, кто адаптивен, подвижен, легко перестраивается. Большие и неповоротливые системы будут отходить в небытие.
  • Разберитесь с собственной системой ценностей. Не бегите за толпой.
  • Объединяйтесь по интересам с теми, кто с вами на одной волне. Именно эти тенденции к объединению скоро проявят новый мир.
  • Учитесь сохранять спокойствия даже в самых напряженных ситуациях.
  • И помните: "Все проходит, пройдет и это".

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Фото: Colin Behrens/pixabay.com
Автор: 21 ноября 2022, 02:05 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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