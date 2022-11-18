Рынок новостроек рухнул на 54%

Объемы ввода жилья также резко сократились.



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Продажи на столичном рынке новостроек резко упали – на 54% по сравнению с октябрем прошлого года. В минувшем месяце в Москве было заключено всего около 4,6 тыс. сделок по ДДУ, хотя год назад данный показатель приближался к 10 тыс. сделок. Это худший результат для рынка новостроек с начала года.



Сильное падение продаж – на 52% за год – зафиксировано и в сегменте нежилой недвижимости, к которой относятся места в паркингах и коммерческие помещения на первых этажах ЖК.

В октябре столичными застройщиками было введено 368 тыс. "квадратов" жилья. Это на 55% меньше прошлогодних показателей, сообщает Росстат.

На ипотечном рынке также наблюдается снижение спроса, но не столь значительное. В октябре оформлено 9,3 тыс. жилищных кредитов – на 13% меньше, чем годом ранее.

Падение спроса на новостройки объясняется, в том числе, постепенным восстановлением рынка вторичного жилья. Хотя активность покупателей "вторички" все еще на четверть ниже, чем прошлой осенью, октябрь стал одним из лучших месяцев по продажам с начала года.