Топовые новостройки внутри МКАД

Три четверти продаж пришлось на комфорт-класс.



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В октябре в новостройках «старой» Москвы было реализовано около 2,8 тыс. лотов – на 41% меньше, чем годом ранее. Три четверти продаж пришлось на жилые комплексы класса «комфорт».



Самыми популярными квартирами остаются «однушки» и «двушки» с совмещенными кухнями и гостиными. Средняя площадь приобретаемого жилья – 46 кв. м. За год данный показатель сократился почти на 4%.

Квадрат в проектах класса «комфорт» за год подорожал на 12%, до 274 тыс. рублей. Средняя стоимость покупаемой квартиры увеличилась на 7%, до 12,6 млн рублей.

Самым популярным проектом в «старой» Москве стал квартал «Первый Ленинградский» от группы «ФСК» в районе Молжаниновский. В этой новостройке было куплено 5,3% от всех квартир, или 115 лотов.

Второе место занял ЖК «Аквилон Митино» от компании «Аквилон» (88 лотов), третье – квартал «Амурский Парк» от группы «ПИК» в Гольяново (75 лотов).

Четвертое место досталось еще одному проекту «ПИКа» – ЖК «Сигнальный, 16» в Отрадном (71 продажа). Замыкает топ-5 квартал «Станция Л» от застройщика Seven Suns в Люблино (70 продаж).