Что такое флиппинг и в чем его специфика?

Авторы "Бинкор" объяснили, что такое флиппинг, как и сколько на этом можно заработать.

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На фоне роста стоимости жилья недвижимость становится выгодным инструментом для инвестирования. Принцип заработка основывается на том, чтобы купить недооцененную квартиру дешевле, а затем после ввода в эксплуатацию перепродать дороже. Процесс приобретения и перепродажи недвижимости принято называть флиппингом. Инвестор покупает квартиру в готовом доме, вкладывает свои деньги для отделки и перепродает дороже.

Простыми словами о том, что такое флиппинг?

Как уже сказали выше, флиппинг — быстрая покупка и перепродажа вторичной недвижимости. Но для этого у инвестора должна быть вся сумма на покупку жилья. Ипотекой пользоваться не нужно, так как в этом случае теряется прибыль. Желательно покупать недооцененную недвижимость, которую продают срочно и предлагают хорошую скидку. Вот такие объекты недвижимости и становятся целью инвестора.

Для заработка на флиппинге вам нужно будет сделать ремонт в купленной квартире, нанять бригаду рабочих, приобрести строительные материалы. После капитального ремонта можно будет выставлять квартиру для продажи с учетом вложений.

Например, приобрели недвижимость за 5 млн руб. без ремонта, вложили еще 1 млн руб. Для заработка нужно будет поставить цену в 6,7-7 млн руб. В любом случае покупателю можно сделать скидку в размере 2-5% от стоимости жилья. Сумму скидки тоже закладывают в стоимость.

Какую квартиру выбрать для покупки?

Для покупки жилья с целью перепродажи учитывайте следующие моменты:

Общая площадь и количество комнат. Лучше всего покупать студии и однокомнатные, потому что их удается быстрее продать.

Расположение дома. Желательно приобретать жилье в районе с развитой инфраструктурой, где рядом школы, детские сады и супермаркеты.

Окна выходят во двор. Если окна квартиры выходят на трассу, где днем и ночью ходит транспорт, то это может оттолкнуть потенциального покупателя.

Отсутствие ремонта. Лучше всего, когда в квартире старый или вообще отсутствует ремонт.

Квартира находится в середине. Угловую недвижимость продать сложнее.

Нужно ли платить налоги?

Когда недвижимость находится в собственности менее пяти лет, придется платить налог в размере 13% от прибыли. Есть флипперы, которые специально занижают стоимость жилья, просят покупателей подтвердить это в договоре, чтобы уйти от налогов. Делать этого не стоит, потому что это является нарушением законодательства.

Предположим, флиппер с перепродажи заработал 2 млн руб. С этой суммы нужно будет заплатить 260 тыс.

Есть ли риски у флипперов?

Риски есть всегда. На флиппинге можно потерять деньги, если сделать неудачную покупку. Например, быстро купили, на ваш взгляд, дешевое жилье, но не проверили документы. Выяснилось, что продавец предъявил старую выписку ЕГРН, в которой указаны не все собственники. Через месяц пришел еще один владелец и потребовал аннулировать сделку. В итоге судебные разбирательства, возврат денег и финансовые потери у флиппера. Чтобы не попасть в такую ситуацию, всегда проверяйте документы, а выписка ЕГРН должна быть не старше месяца.

Что сделать, чтобы быстрее продать недвижимость?

Сделайте косметический ремонт, приведите недвижимость в порядок, замените сантехнику, окна и межкомнатные двери. Создайте привлекательный фон и можно приступать к публикации объявлений на разных площадках. Большое значение играют фотографии, чем больше их будет, тем лучше. Старайтесь подбирать удачный ракурс, чтобы комната выглядела светлой, просторной и уютной. За счет этого удастся вызвать интерес у потенциального покупателя.

Опытные флипперы не говорят, что занимаются перепродажей, а создают в квартире семейную обстановку. Например, во время показов оставьте на столе книгу, ноутбук или поставьте чашку кофе. Дополнительно можно оставить в прихожей тапочки и халат, в ванной полотенца. Все эти детали дополняют интерьер и привлекают внимание покупателей. Складывается впечатление, что недвижимость продает семья, поэтому здесь созданы все условия для комфортного проживания.

Стоит ли заниматься флиппингом?

Флиппинг — заработок для тех, у кого есть деньги на покупку недвижимости и вложения в ремонт. Подойдет тем, кто любит общаться с людьми, умеет убеждать и продавать. В этом случае заниматься флиппингом выгодно. Но нельзя забывать о рисках. Например, никто не застрахован, что квартира будет продаваться полгода или даже год.

Когда у флиппера нет другой работы, а квартира не продается, ее можно будет сдавать посуточно или в долгосрочную аренду. За счет этого удастся отбить часть вложений.