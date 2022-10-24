Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Хватит платить больше: пять способов сэкономить на электроэнергии

Новости

Хватит платить больше: пять способов сэкономить на электроэнергии

Как сэкономить на электроэнергии? Такой вопрос возникает, когда приходит очередная квитанция за коммунальные услуги. Есть несколько способов прекратить "транжирить" электричество.
прочитано 158 раз

Сэкономить на электроэнергии можно, если использовать ресурсы рационально. Тогда денежные средства будут целее, а нагрузка на электросети снизится.

ПО ТЕМЕ

Как получить перерасчет за ЖКХ: объяснил эксперт

Как сэкономить на коммуналке

Во-первых, необходимо обрести полезные привычки, которые не позволят пользоваться электричеством зря. Например, стоит выключать свет, покидая комнату. Хорошей помощью могут быть датчики движения, которые самостоятельно будут выключать и включать свет.

Во-вторых, стоит отдавать предпочтение ночникам и торшерам, которые не "съедают" много электричества. Это не только позволит сэкономить энергию, но и добавит немного уюта в квартире.

Также нужно следить за чистотой окон. Не секрет, что грязные стекла пропускают меньше солнечного света. А еще важно продумать дизайн квартиры. Известно, что светлые тона отражают до 80% поступающего в помещение света. Темные цвета, напротив, поглощают свет.

Ну и самый очевидный способ сэкономить на электроэнергии – приобрести энергосберегающие лампочки и избавиться от лампочек накаливания. Первые хоть и стоят дороже, но тратят электричества гораздо меньше. В магазинах представлен огромный выбор таких лампочек.

Фото: Nikolay Titov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 24 октября 2022, 06:24 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+