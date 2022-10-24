Новости
Хватит платить больше: пять способов сэкономить на электроэнергии
Сэкономить на электроэнергии можно, если использовать ресурсы рационально. Тогда денежные средства будут целее, а нагрузка на электросети снизится.
Во-первых, необходимо обрести полезные привычки, которые не позволят пользоваться электричеством зря. Например, стоит выключать свет, покидая комнату. Хорошей помощью могут быть датчики движения, которые самостоятельно будут выключать и включать свет.
Во-вторых, стоит отдавать предпочтение ночникам и торшерам, которые не "съедают" много электричества. Это не только позволит сэкономить энергию, но и добавит немного уюта в квартире.
Также нужно следить за чистотой окон. Не секрет, что грязные стекла пропускают меньше солнечного света. А еще важно продумать дизайн квартиры. Известно, что светлые тона отражают до 80% поступающего в помещение света. Темные цвета, напротив, поглощают свет.
Ну и самый очевидный способ сэкономить на электроэнергии – приобрести энергосберегающие лампочки и избавиться от лампочек накаливания. Первые хоть и стоят дороже, но тратят электричества гораздо меньше. В магазинах представлен огромный выбор таких лампочек.
Выбираете новостройку?
Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.
Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!
8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный
Новости, аналитика
Что нужно сделать
В продажу вышло несколько новых ЖК
Это создаст 25 тысяч рабочих мест