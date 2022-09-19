Как сэкономить на коммуналке

Во втором полугодии тарифы вырастут на 3-7%.



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Начало отопительного сезона традиционно влечет за собой рост платежей за «коммуналку». Тем более, что во втором полугодии тарифы на ЖКХ будут проиндексированы минимум на 3-7%.



У жильцов многоквартирных домов есть несколько возможностей сэкономить. Во-первых, можно заключить прямой договор с организациями, предоставляющими коммунальные услуги, и отказаться от посредничества ТСЖ или УК. Это позволит сократить доходы, а также повысит прозрачность платежей.

Во-вторых, дополнительный доход можно получить от сдачи в аренду мест общего пользования или технических площадей в доме. Решение об этом принимается на общем собрании жильцов. Наконец, можно разместить рекламу на фасаде или кровле здания, что также принесет прибыль.

До 30% платежей по «коммуналке» — это расходы на воду, поэтому в первую очередь в квартире надо установить приборы по учету потребления. Важно следить, чтобы не протекали краны. Сократить расход воды помогут смесители рычагового типа, а также современная кнопка слива унитаза с экономичным режимом.

Около четверти платежей — расходы на электричество. Для экономии следует обращать внимание на класс приобретаемой бытовой техники. Оптимальной по потреблению электроэнергии считается техника класса «А». Все приборы, которые редко используются, следует отключать от сети, а не оставлять в спящем режиме. Наконец, все лампочки в квартире стоит заменить на энергосберегающие.