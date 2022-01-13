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Недвижимость
Звезда "Дома-2" рассказала о необычном способе купить квартиру в Москве

Звезда "Дома-2" рассказала о необычном способе купить квартиру в Москве

Экс-участница "Дома-2" Нелли Ермолаева готовится к переезду в новую квартиру в столице.
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Звезду популярной телестройки спросили в Сторис, как она приобрела собственное жилье. В ответ Нелли Ермолаева рассказала о своем необычном способе купить квартиру в Москве. Оказывается, женщина полагается не только на интуицию, но и на гороскоп.

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Брюнетка уверена: перед тем, как решаться на такой серьезный шаг, как покупка недвижимости, нужно свериться со своей натальной картой. Это некий персональный гороскоп, который покажет наилучшие возможности, включая точные даты для покупки. Сама Ермолаева даже училась расшифровывать такие натальные карты у дипломированного астропсихолога. Звезда убеждена в эффективности этого средства.

Бывшая участница "Дома-2" приобрела трехкомнатную квартиру в одном из районов Москвы, судя по всему, еще в прошлом году. В апреле она рассказала об этом счастливом событии своим подписчикам. Очевидно, все это время в жилье велись какие-то работы, а Нелли Ермолаева пока проживала в съемной квартире. Сейчас новое жилье уже почти готово, туда уже даже завезли мебель, а сама звезда находится в приятном предвкушении и пребывает в состоянии "на чемоданах".

Ранее "Дни.ру" писали о том, как получить скидку при покупке квартиры – здесь важно хорошо подготовиться к переговорам с продавцом.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2022, 13:07 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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