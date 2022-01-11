Почему россияне меняют жилье: Названы основные причины

Недавно россияне рассказали, по каким причинам решаются на смену жилья. Это исследование провел "Райффайзенбанк". Оказалось, что у наших соотечественников есть три веских повода. Об этом сообщает "РБК-Недвижимость".
Во-первых, на готовность к переезду влияет отсутствие свободного места. Семьдесят пять процентов опрошенных заявили, что слишком маленькая жилплощадь – основная причина для переезда, поскольку люди чувствуют необходимость в расширении квартиры.
Во-вторых, это желание жить в более благополучном и престижном районе. Об этом рассказали двенадцать процентов опрошенных. Так, на решение россиян влияет желание перебраться в место с более развитой инфраструктурой. Например, в район, в котором больше хороших школ и детских садов, а также магазинов.
В-третьих, люди стремятся к переезду, чтобы жить отдельно от родственников. Шесть процентов опрошенных хотят обзавестись собственной жилплощадью.
Многие россияне стремятся к переезду, так как хотят удовлетворить следующие требования: расширение кухни, появление дополнительной детской комнаты или личного кабинета. Так, многие родители отметили, что хотят, чтобы у каждого ребенка был свой угол.
Кстати, к покупке недвижимости в ближайшие пять лет стремятся шестьдесят процентов россиян. При этом половина опрошенных планирует брать ипотеку.